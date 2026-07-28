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НовостиОбщество28 июля 2026 11:36

Детскую площадку в Липецкой области отремонтировали после нареканий прокуратуры

Игровая зона представляла опасность для детей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Нарушения закона устранили, игровое оборудование отремонтировали

Нарушения закона устранили, игровое оборудование отремонтировали

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В селе Волово детская площадка на улице Береговой представляла опасность для детей – деревянные конструкции качелей были повреждены, на детской горке износились крепежные детали, лакокрасочное покрытие нуждалось в обновлении, на некоторых элементах появилась ржавчина. Отремонтировали игровую зону только после нареканий прокуратуры.

– После внесения прокурором представления нарушения закона устранены, игровое оборудование отремонтировано, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – сообщили в надзорном ведомстве.