За 4 часа «Зеленый автобус» в Липецке собрал 255 килограммов ненужных вещей

Липчане сдали более 90 кг техники, более 70 кг макулатуры, 60 кг текстиля, 20 кг батареек и 15 кг пластика. Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

25 июля по улицам Липецка колесил «Зеленый автобус». Как и было обещано, он сделал 45 остановок. Жители смогли избавить свои шкафы и дома от ненужных вещей и подарить им вторую жизнь. Всего за 4 часа «Зеленый автобус» собрал на переработку более 255 килограммов сырья. Об этом сообщил в администрации областного центра.

Уточняется, что горожане сдали более 90 кг техники, более 70 кг макулатуры, 60 кг текстиля, 20 кг батареек и 15 кг пластика. Кроме того, в минувшую субботу точкой экопросвещения стала остановка «Площадь Героев». Здесь участники могли переработать пластиковые крышечки в брелоки и значки, а также проверить знания в деревянной крафтовой игротеке.

– В рамках федерального проекта «Чистый воздух» вторсырье собирает электробус, что помогает снизить вредные выбросы и заметно улучшить качество воздуха в нашем городе, – уточнили в мэрии Липецка.