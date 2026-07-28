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НовостиОбщество28 июля 2026 12:17

В Липецкой области чиновники вошли в состав мобильных огневых групп

Глава Липецка, несколько министров и глав районов подписали контракты с Минобороны
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Скриншот видео – канал в MAX губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Скриншот видео – канал в MAX губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Чиновники в Липецкой области приняли решение вступить в мобилизационный резерв. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, трехлетние контракты с Минобороны подписали мэр областного центра, ряд министров и глав муниципальных округов. Первая группа уже сформирована. Еще несколько государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений проходят тестирование и медицинские осмотры.

По словам губернатора, в ближайшие три месяца они поэтапно пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях. После этого чиновники продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп.