20-летнего жителя Липецка обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма

Липчанина задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

Липецкие следователи возбудили уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма. В преступлении обвиняют 20-летнего жителя областного центра. По данным пресс-службы регионального СКР, молодой человек разделяет идеологию террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В августе 2025 года он разместил в Интернете материалы, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно результатам исследования, их содержание направлено на публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также содержит призывы к осуществлению террористической деятельности.

– Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ и УМВД России по Липецкой области. Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, – сообщили в областном Следственном комитете.

Расследование продолжается. Липчанину грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.