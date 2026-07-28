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НовостиПроисшествия28 июля 2026 12:27

20-летнего жителя Липецка обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма

Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Липчанина задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

Липчанина задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

Липецкие следователи возбудили уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма. В преступлении обвиняют 20-летнего жителя областного центра. По данным пресс-службы регионального СКР, молодой человек разделяет идеологию террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В августе 2025 года он разместил в Интернете материалы, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно результатам исследования, их содержание направлено на публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также содержит призывы к осуществлению террористической деятельности.

– Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена во взаимодействии с оперативными подразделениями УФСБ и УМВД России по Липецкой области. Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, – сообщили в областном Следственном комитете.

Расследование продолжается. Липчанину грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.