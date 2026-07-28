В ДТП в Липецкой области пострадали водитель «семерки» и его пассажир

Авария произошла на автодороге Елец – Талица – Красное. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Краснинском округе утром 27 июля произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в половине девятого на автодороге Елец – Талица – Красное столкнулись автомобили «Лада Веста» под управлением 52-летнего водителя и ВАЗ-2107 с 70-летним мужчиной за рулем.

В результате автоаварии водитель «семерки» и его 46-летний пассажир получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.