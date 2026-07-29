40-летнюю жительницу Липецка осудили за долги по алиментам

Вину свою липчанка признала и раскаялась в содеянном. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке на скамье подсудимых, причем не в первый раз, оказалась 40-летняя местная жительница. Женщина – злостная неплательщица алиментов. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, ее задолженность по платежам на содержание двух детей превысила сумму в 259 тысяч рублей.

– Несмотря на то, что подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, а также имела судимость за аналогичное деяние, она вновь умышленно допустила образование задолженности. Без уважительных причин она за весь период не предприняла попыток погасить долг перед детьми, – сообщили в пресс-службе судов Липецкой области.

Вину свою липчанка признала и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.