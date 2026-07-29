В Липецке полицейские задержали троих мужчин, осквернивших мемориал на площади Героев

Задержание проходило при силовой поддержке СОБР «Феникс» регионального управления Росгвардии. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Сотрудники полиции в Липецке задержали троих мужчин в возрасте 30, 39 и 44 лет. Об их злодеянии стражи правопорядка узнали из публикации в СМИ. По данным пресс-службы областного УМВД, задержанные совершили противоправное деяние, выразившееся в оскорбительном отношении к мемориалу на площади Героев.

– По данному факту начата проверка, в ходе которой сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личности и местонахождение злоумышленников. Задержание проходило при силовой поддержке СОБР «Феникс» регионального управления Росгвардии, – сообщили в ведомстве.

Собранные оперативными сотрудниками материалы в ближайшее время передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.