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НовостиОбщество29 июля 2026 6:33

В Липецке полицейские задержали троих мужчин, осквернивших мемориал на площади Героев

Стражи правопорядка узнали о злодеянии из публикации в СМИ
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Задержание проходило при силовой поддержке СОБР «Феникс» регионального управления Росгвардии. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Задержание проходило при силовой поддержке СОБР «Феникс» регионального управления Росгвардии. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Сотрудники полиции в Липецке задержали троих мужчин в возрасте 30, 39 и 44 лет. Об их злодеянии стражи правопорядка узнали из публикации в СМИ. По данным пресс-службы областного УМВД, задержанные совершили противоправное деяние, выразившееся в оскорбительном отношении к мемориалу на площади Героев.

– По данному факту начата проверка, в ходе которой сотрудники Центра по противодействию экстремизму установили личности и местонахождение злоумышленников. Задержание проходило при силовой поддержке СОБР «Феникс» регионального управления Росгвардии, – сообщили в ведомстве.

Собранные оперативными сотрудниками материалы в ближайшее время передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.