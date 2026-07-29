В Липецке сотрудницу маркетплейса обвиняют в аферах с товарами на 440 тысяч рублей

На период предварительного следствия фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29-летняя липчанка стала фигуранткой двух уголовных дел о мошенничестве. Работая в пункте выдачи заказов, она воровала косметику и одежду, а товары покупателей перепродавала. По информации пресс-службы областного УМВД, действовала злоумышленница двумя способами, причинив ущерб маркетплейсу на сумму около 440 тысяч рублей.

– С марта по июль подозреваемая заказывала косметику и одежду, оформляла фиктивный отказ и присваивала посылки себе. Ущерб от этой схемы составил около 143 тысяч рублей. Кроме того, женщина предлагала реальным покупателям забрать им их же заказы, оплатив их стоимость ей лично. В системе маркетплейса сотрудница оформляла отказ от покупки, а вырученные денежные средства оставляла себе. Таким образом она присвоила себе еще 297 тысяч рублей. В настоящий момент часть имущества изъята, – рассказали в ведомстве.

На период предварительного следствия злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.