Деревянный и кирпичный жилые дома загорелись в Липецкой области

Причины возгораний устанавливают специалисты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие сутки липецким спасателям пришлось тушить пожары в двух частных жилых домах. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По информации регионального ГУ МЧС России, 28 июля в два часа ночи произошло возгорание в деревянном доме в селе Девица Усманского округа. Пожарные потушили пламя. В результате происшествия повреждена кровля строения на площади 10 квадратных метров. В шесть часов вечера две бригады спасателей выехали на вызов в село Введенка под Липецком. Там загорелся кирпичный дом. Пожар локализовали, но он успел повредить внутреннюю отделку по всей площади. Причины возгораний устанавливают специалисты.