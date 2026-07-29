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НовостиОбщество29 июля 2026 9:09

Липецкие полицейские помогли пожилым супругам справиться с шоком после ДТП

Сотрудники полиции вызвали скорую и позвонили родным потерпевших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Оказавшись первыми на месте аварии, полицейские поспешили на помощь пострадавшим. Фото УМВД России по Липецкой области.

Оказавшись первыми на месте аварии, полицейские поспешили на помощь пострадавшим. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке в ДТП попала пожилая супружеская пара на отечественном автомобиле. Очевидцами происшествия стали сотрудники отдела по вопросам миграции, которые как раз направлялись по служебному заданию в село Сселки. Оказавшись первыми на месте аварии, полицейские поспешили на помощь пострадавшим.

– В легковом автомобиле находилась пожилая супружеская пара, пребывавшая в состоянии шока. Сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи и наряд ДПС, а также связались с родственниками пострадавших, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

До прибытия экстренных служб полицейские оставались на месте происшествия. Позднее на служебный телефон отдела по вопросам миграции № 4 УМВД России по городу Липецку поступила благодарность от родственников пострадавших. В телефонном разговоре они отметили, что именно спокойствие и профессионализм сотрудников полиции помогли их близким справиться с волнением и последствиями ДТП.