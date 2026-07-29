Липецкие полицейские помогли пожилым супругам справиться с шоком после ДТП

Оказавшись первыми на месте аварии, полицейские поспешили на помощь пострадавшим. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке в ДТП попала пожилая супружеская пара на отечественном автомобиле. Очевидцами происшествия стали сотрудники отдела по вопросам миграции, которые как раз направлялись по служебному заданию в село Сселки. Оказавшись первыми на месте аварии, полицейские поспешили на помощь пострадавшим.

– В легковом автомобиле находилась пожилая супружеская пара, пребывавшая в состоянии шока. Сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи и наряд ДПС, а также связались с родственниками пострадавших, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

До прибытия экстренных служб полицейские оставались на месте происшествия. Позднее на служебный телефон отдела по вопросам миграции № 4 УМВД России по городу Липецку поступила благодарность от родственников пострадавших. В телефонном разговоре они отметили, что именно спокойствие и профессионализм сотрудников полиции помогли их близким справиться с волнением и последствиями ДТП.