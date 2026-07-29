Руководителя предприятия в Липецке наказали за коррупционное упущение

Суд привлек директора к административной ответственности. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На одном из предприятий Липецка провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Сотрудники прокуратуры установили, что директор принял на работу бывшего сотрудника регионального УФНС России. Оказалось, после заключения трудового договора уведомление о приеме бывшего госслужащего на работу в адрес его предыдущего работодателя не направлялось. Это противоречит требованиям закона.

– На основании постановлений прокурора региона юридическое лицо и его руководитель привлечены судом к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 50 и 20 тысяч рублей, соответственно, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время нарушения закона устранены.