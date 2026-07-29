В Липецкой области с адвоката взыскали 220 тысяч рублей

Суд установил факт нарушения прав доверителей, допущенный адвокатом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Грязи суд вынес решение в отношении адвоката. Юриста признали виновным в неосновательном обогащении.

По информации пресс-службы судебной системы Липецкой области, за свои услуги по соглашению он получил 100 тысяч рублей и обязался представлять интересы доверителя на стадии предварительного следствия и в суде. Однако позднее, злоупотребляя доверием, адвокат склонил маму подзащитного к заключению дополнительного соглашения за оказание помощи в суде. Женщина передала ему еще 100 тысяч рублей. Затем злоумышленник потребовал доплатить ему еще 120 тысяч, ссылаясь на то, что на завершающей стадии расследования доверителю было предъявлено шесть эпизодов преступления вместо одного.

– Всего женщина оплатила адвокату 320 тысяч рублей за его услуги. Установив факт нарушения прав, суд взыскал с адвоката денежные средства в сумме 220 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе судов региона.