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НовостиОбщество29 июля 2026 13:41

Мошенники украли деньги у двух липчан, предложив продлить договор связи

Потерпевшие лишились суммарно почти 150 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Аферисты обманули 21-летнюю ельчанку и жителя Липецка 23 лет.

Аферисты обманули 21-летнюю ельчанку и жителя Липецка 23 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Ельце обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка стала жертвой мошенников и лишилась 59 тысяч рублей. Аферисты позвонили на ее телефон под видом представителей мобильного оператора и сообщили о необходимости продлить действие абонентского номера. Ельчанку попросили продиктовать код из сообщения, а потом засыпали угрозами об утечке персональных данных. Девушке предложили воспользоваться другим телефоном, позвонить по видеосвязи и под диктовку специалиста якобы установить «самозапрет». Для завершения процедуры потребовалось перевести 59 тысяч рублей на банковский счет другого человека. Спустя несколько дней ельчанка осознала свою ошибку и обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве также рассказали, что с аналогичной схемой обмана столкнулся и 23-летний липчанин. В течение часа он перевел злоумышленникам около 90 тысяч рублей, а затем сразу обратился в полицию. Стражи правопорядка проводят расследование.

Полицейские рассказали и другую историю. Ее герой – житель областного центра 1949 года рождения. В разговоре с аферистами о «безопасном счете» он проявил бдительность и не стал жертвой мошенников. Пенсионер понял, что его хотят обмануть, и уберег себя от утраты личных накоплений.