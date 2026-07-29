Жителя Липецкой области за поддельную справку привлекли к уголовной ответственности

Подсудимый решил трудоустроиться водителем без прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Волово огласили приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей после того, как провернул аферу с медицинским заключением. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый решил трудоустроиться водителем без прохождения обязательного медицинского освидетельствования. За 7 тысяч рублей он купил у неустановленного лица поддельный документ и принес его работодателю.

Вскоре обман вскрылся, и теперь мужчине придется понести уголовную ответственность. Суд приговорил его к трем месяцам ограничения свободы.