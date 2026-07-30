До 7 лет грозит жительнице Липецкой области, присвоившей ружье умершего родственника

Полицейские ружье изъяли. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Данковском округе возбудили два уголовных дела в отношении 45-летней местной жительницы. В октябре прошлого года после смерти родственника женщина скрыла факт наличия у него охотничьего ружья, решив его присвоить. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД России.

– Когда сотрудники органов внутренних дел прибыли для проверки условий хранения оружия, в сейфе ружья не оказалось, а фигурантка скрыла факт его присвоения. Похищенным имуществом она распорядилась по собственному усмотрению – продала третьему лицу, – уточнили в ведомстве.

Полицейские ружье изъяли. Согласно заключению эксперта, это двуствольное гладкоствольное бескурковое ружье 12-го калибра. Расследование продолжается. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители напомнили жителям, что об оружии умершего родственника необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или Росгвардии. Там оформят изъятие и отправят его на ответственное хранение. Иные действия, связанные с оружием, расцениваются как противоправные деяния.