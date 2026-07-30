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НовостиПроисшествия30 июля 2026 6:19

До 7 лет грозит жительнице Липецкой области, присвоившей ружье умершего родственника

Женщина стала фигуранткой двух уголовных дел
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Полицейские ружье изъяли. Фото УМВД России по Липецкой области.

Полицейские ружье изъяли. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Данковском округе возбудили два уголовных дела в отношении 45-летней местной жительницы. В октябре прошлого года после смерти родственника женщина скрыла факт наличия у него охотничьего ружья, решив его присвоить. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД России.

– Когда сотрудники органов внутренних дел прибыли для проверки условий хранения оружия, в сейфе ружья не оказалось, а фигурантка скрыла факт его присвоения. Похищенным имуществом она распорядилась по собственному усмотрению – продала третьему лицу, – уточнили в ведомстве.

Полицейские ружье изъяли. Согласно заключению эксперта, это двуствольное гладкоствольное бескурковое ружье 12-го калибра. Расследование продолжается. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители напомнили жителям, что об оружии умершего родственника необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или Росгвардии. Там оформят изъятие и отправят его на ответственное хранение. Иные действия, связанные с оружием, расцениваются как противоправные деяния.