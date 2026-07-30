Жительницу Московской области осудили в Липецке за поддельный документ о рождении сына

Суд приговорил виновную к 10 месяцам исправительной колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 32-летнюю жительницу Московской области признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. По данным областного Следственного комитета, в январе 2022 года женщина принесла в МФЦ поддельный документ о рождении ребенка вне медицинской организации. На основании фальшивой бумаги она получила свидетельство о рождении сына и смогла оформить социальные выплаты на несуществующего ребенка. Позднее злоумышленница незаконно распорядилась средствами материнского капитала. Деньги она направила на погашение займа, якобы полученного на строительство жилого дома.

Как сообщили в региональном следкоме, в результате противоправных действий фигурантки бюджету причинен ущерб на сумму свыше 836 тысяч рублей. Суд приговорил виновную к 10 месяцам исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскали причиненный государству материальный ущерб.