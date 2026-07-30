Страдающего алкоголизмом жителя Липецкой области лишили водительских прав

Прокуратура направила в суд иск о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе в ходе прокурорской проверки установили, что местный житель страдает алкогольной зависимостью, состоит на учете у психиатра-нарколога, но при этом продолжает ездить за рулем. Алкоголь, как известно, серьезно нарушает работу мозга, из-за чего человек теряет способность безопасно управлять автомобилем.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура направила иск о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами. Исковые требования суд удовлетворил – мужчину с алкогольной зависимостью лишили водительских прав.