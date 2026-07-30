Более 260 тысяч рублей взыскал липчанин с продавца некачественных обоев

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с продавца стоимость товара, компенсацию морального вреда, убытки и штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Липецка затеял ремонт и купил в магазине 10 рулонов обоев на 45 тысяч рублей. Дома на 5 рулонах он обнаружил темные полосы. Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с продавца стоимость товара, компенсацию морального вреда, убытки и штраф.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, при рассмотрении дела представитель истца увеличил исковые требования. Ответчик их не признал. Пришлось назначать экспертизу. Эксперт подтвердил производственный брак при изготовлении обоев. Решением суда с продавца взыскали 213 300 рублей и судебные расходы в сумме 52 тысяч. Ответчик попытался оспорить это решение, но в суде апелляционной инстанции его оставили без изменений.