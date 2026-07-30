8-летняя девочка в Липецкой области проткнула ступню гвоздем, наступив на старую доску

Фото: канал в MAX руководителя министерства здравоохранения Липецкой области Лилии Самошиной.

В Липецке в областную детскую больницу привезли 8-летнюю девочку. Ее ступня вместе с обувью была проткнута длинным гвоздем, торчащим из старой доски. Школьница наступила на нее случайно, во время игры. Когда на вызов приехала скорая помощь, сотрудники приняли решение не извлекать гвоздь на месте происшествия, чтобы избежать кровотечения. Ребенка повезли в учреждение здравоохранения вместе с доской.

Как сообщила руководитель регионального минздрава Лилия Самошина, в областной детской больнице пострадавшей девочке оперативно оказали всю необходимую квалифицированную помощь. Некоторое время маленькая пациентка будет под наблюдением медработников.