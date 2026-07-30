Аферисты обманули липецкую пенсионерку на 3 млн рублей, а 21-летнего парня – на полтора

Пенсионерка поверила в то, что ей полагается бесплатный земельный участок, а молодой человек якобы задекларировал деньги. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

29 июля заявления о мошенничестве в полицию написали 64-летняя жительница Ельца и 21-летний парень из областного центра. Пенсионерка поверила в то, что ей полагается бесплатный земельный участок, сообщила якобы сотруднику соцзащиты свои персональные данные, а потом под угрозой потери всех сбережений отдала 3 миллиона рублей курьеру для зачисления на «безопасный счет». Молодой человек столкнулся с другой схемой обмана. По указанию киберпреступников он «задекларировал» почти полтора миллиона рублей, часть из которых взял в кредит.

По данным пресс-службы областного УМВД, полицейские возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Личности преступников устанавливают.