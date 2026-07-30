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НовостиОбщество30 июля 2026 12:57

В Липецкой области расторгли брак бойца СВО, заключенный за несколько дней до службы

Молодой человек из зоны спецоперации попросил мать подать документы на развод
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Исковые требования матери бойца СВО суд удовлетворил.

Исковые требования матери бойца СВО суд удовлетворил.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску матери бойца СВО. Женщина требовала признать брак ее сына недействительным. Она указала, что отношения были узаконены за 5 дней до подписания контракта о прохождении военной службы. О том, что сын женился, истица узнала спустя пару недель во время телефонного разговора с ним. Молодой человек просил мать подать документы на развод и сообщил, что жена забрала его паспорт и банковские карты, а на связь не выходит.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, брак признается недействительным, если он зарегистрирован без намерения создать семью.

– Фиктивным считается брак, при котором фактически не возникли подлинные семейные отношения: взаимная забота друг о друге, материальная поддержка, приобретение имущества для совместного проживания и иные характерные для супругов взаимоотношения, – уточнили в пресс-службе судов региона.

Исковые требования матери бойца СВО суд удовлетворил. Брак признали недействительным, запись акта о его заключении аннулировали.