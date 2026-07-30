В Липецкой области расторгли брак бойца СВО, заключенный за несколько дней до службы

Исковые требования матери бойца СВО суд удовлетворил. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску матери бойца СВО. Женщина требовала признать брак ее сына недействительным. Она указала, что отношения были узаконены за 5 дней до подписания контракта о прохождении военной службы. О том, что сын женился, истица узнала спустя пару недель во время телефонного разговора с ним. Молодой человек просил мать подать документы на развод и сообщил, что жена забрала его паспорт и банковские карты, а на связь не выходит.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, брак признается недействительным, если он зарегистрирован без намерения создать семью.

– Фиктивным считается брак, при котором фактически не возникли подлинные семейные отношения: взаимная забота друг о друге, материальная поддержка, приобретение имущества для совместного проживания и иные характерные для супругов взаимоотношения, – уточнили в пресс-службе судов региона.

Исковые требования матери бойца СВО суд удовлетворил. Брак признали недействительным, запись акта о его заключении аннулировали.