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НовостиОбщество30 июля 2026 13:17

Жильцы многоквартирного дома в Липецке пожаловались в СКР на сырость и плесень в помещениях

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав граждан
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Следователи СУ СКР по Липецкой области расследуют уголовное дело.

Следователи СУ СКР по Липецкой области расследуют уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На неудовлетворительную работу управляющей компании пожаловались жильцы многоквартирного дома в Липецке. В видеообращении к главе СРК Александру Бастрыкину они рассказали, что вынуждены проживать в ненадлежащих условиях. По их словам, кровля дома регулярно протекает, из-за постоянной сырости стены в квартирах покрылись плесенью, инженерные сети не работают, подвалы затоплены нечистотами. Люди сообщили, что их неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

По информации СКР, по данному факту сотрудники областного следкома расследуют уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.