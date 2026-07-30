Жительнице Липецкой области вернули похищенные мошенниками 100 тысяч рублей

Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Данковского округа обратилась местная жительница. Женщина стала жертвой мошенников. Они убедили ее перевести на «безопасный счет» 100 тысяч рублей. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению и направили в суд иск к владельцу счета, использованного для банковского перевода.

– Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены заявительнице, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.