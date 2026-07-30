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НовостиОбщество30 июля 2026 14:14

Жительнице Липецкой области вернули похищенные мошенниками 100 тысяч рублей

Деньги взыскали с владельца счета, на который женщина сделала перевод
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Данковского округа обратилась местная жительница. Женщина стала жертвой мошенников. Они убедили ее перевести на «безопасный счет» 100 тысяч рублей. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению и направили в суд иск к владельцу счета, использованного для банковского перевода.

– Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены заявительнице, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.