Браконьер под Липецком ловил рыбу сетями в границах природного заказника

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецком округе утвердили обвинительное заключение и направили в суд уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов на особо охраняемой природной территории в период нереста.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, на преступлении рыбака поймали майским днем. Злоумышленник на левом берегу реки Воронеж в районе села Крутогорье установил 250 метров сетей в затон реки в границах природного зоологического заказника «Яманский» и оставил их на ночь. Утром рыбак вернулся за уловом и стал грузить добычу в багажник своего автомобиля. Увидев приближавшихся сотрудников Дирекции зоологических заказников и охотнадзора, мужчина попытался скрыться на машине. Когда ему это не удалось, он успел выбросить добытую рыбу и сети в русло реки.

Дальнейшую участь браконьера решит суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.