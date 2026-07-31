Липецкие автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, проехавшего на красный свет

Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В Липецке автоинспекторы в служебном автомобиле следовали по маршруту патрулирования. В микрорайоне Елецкий они заметили, как водитель легковушки «Киа» проехал на красный свет. Полицейские остановили машину нарушителя. У 37-летнего водителя были явные признаки опьянения. Как оказалось, нетрезвым за руль он сел не в первый раз.

– В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина в сентябре 2024 года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Однако это не остановило нарушителя – результат освидетельствования составил 1,748 мг/л, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Теперь задержанному автомобилисту придется понести уголовную ответственность. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что автомобиль фигуранта помещен на спецстоянку.