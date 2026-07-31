«РВК-Липецк» наказали на 100 тысяч рублей за отсутствие знаков о ремонтных работах

В судебном заседании представитель «РВК-Липецк» вину общества не оспаривала. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

ООО «РВК-Липецк» привлекли к административной ответственности. Компанию наказали за нарушение обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, 5 мая при проведении ремонтных работ в районе улицы Фрунзе в областном центре отсутствовали знаки, предупреждающие о дорожных работах и ограничении скорости. Кроме того, неправильно был установлен знак «Въезд запрещен», нарушена очередность размещения временных дорожных знаков, отсутствовали парапетные ограждения.

В судебном заседании представитель ООО «РВК-Липецк» вину общества не оспаривала. Она сообщила, что в настоящее время ремонтные работы проведены в полном объеме. С учетом признания вины суд принял решение назначить компании наказание в виде штрафа. Сумма составила 100 тысяч рублей.