С 1 августа прибавку к пенсии получат жители Липецкой области, работавшие в 2025 году

Корректировку произведут автоматически, пенсионерам никуда обращаться не нужно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области с 1 августа увеличатся пенсии жителей, работавших в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе областного ОСФР, перерасчет получат 76 176 жителей региона. Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Кроме того, увеличится пенсия по потере кормильца, если не все страховые взносы, начисленные за работу кормильца, были учтены на день ее назначения.

– Сумма перерасчета зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше увеличится пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Также учитывается год, в котором гражданин оформил пенсию – если это было в 2021 году, то в расчет будет браться стоимость ИПК в 2021 году, – пояснили в отделении СФР по Липецкой области.

Подчеркивается, что специалисты сделают корректировку автоматически – работающим пенсионерам никуда обращаться не нужно. Выплаты в новом размере поступят в соответствии с установленным графиком: 4, 11 и 21 августа – на банковские карты, а также в даты, установленные почтовыми отделениями.