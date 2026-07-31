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НовостиОбщество31 июля 2026 11:41

Липецкие врачи вернули красоту и речь юной пациентке с параличом мимических мышц

Девушка теперь может улыбаться, жевать и глотать
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Бригада медработников провела в операционной три часа.

Бригада медработников провела в операционной три часа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой областной клинической больнице спасли юную пациентку, долгие годы страдавшую врожденным параличом мимической мускулатуры. Эта болезнь не только искажала черты лица девочки, но и приводила к нарушению функции жевания, глотания и речеобразования.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в течение длительного времени неврологи применяли различные методы для нивелирования заболевания. Попытки устранить проявления болезни консервативными способами не давали желаемого результата. Потребовалось микрохирургическое вмешательство на нервах лица.

Операцию сделали по авторской запатентованной методике челюстно-лицевого хирурга Липецкой облбольницы Марины Сомовой. За ее плечами – 30 подобных вмешательств. Бригада медработников провела в операционной три часа. Условия для восстановления работы мимической мускулатуры были созданы. После успешной операции пациентка потихоньку пошла на поправку. Девушка теперь может улыбаться, жевать и глотать.