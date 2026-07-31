В Липецкой области дело об избиении 14-летнего подростка дошло до суда

За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усмани завершили расследование уголовного дела в отношении четверых подростков в возрасте 15 и 16 лет. Их обвиняют в хулиганстве с применением насилия. По данным пресс-службы СУ СКР по Липецкой области, вечером 5 апреля прошлого года в общественном месте города Усмани фигуранты напали на 14-летнего подростка. Мальчика били руками и ногами по голове и телу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

– В ходе следствия допрошены обвиняемые, потерпевший, свидетели и очевидцы, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, изучены и приобщены к материалам уголовного дела записи камер видеонаблюдения, выполнены судебные экспертизы, – сообщили в региональном следкоме.

Уголовное дело направили для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.