Жителя Липецкой области приговорили к 8 годам за смертельное избиение 97-летней женщины

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добринский районный суд огласил приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в смертельном избиении 97-летней женщины. В апреле 2017 года в селе Пушкино он нанес пенсионерке не менее 17 ударов руками, сковородой, палкой и металлическим ковшом. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, с пожилой женщиной подсудимый познакомился в 2015 году. Ему сказали, что она знахарка, и он пришел в надежде на скорое рождение дочки. Спустя 2 года мужчина снова сделал визит – в этот раз для лечения нарыва на пальце. Поладить не получилось, возник словесный конфликт, и пенсионерка пригрозила, что проклянет гостя. Тогда мужчина набросился на знахарку с кулаками, а потом наносил удары всем, что попадалось ему под руку.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.