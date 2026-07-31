В Липецкой области с виновника ДТП в пользу троих детей взыскали 750 тысяч рублей

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лев-Толстовском районе родители троих детей, пострадавших в ДТП, обратились в прокуратуру. Они просили помочь им взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда. Происшествие на дороге случилось 5 июля 2022 года. В тот день водитель легкового автомобиля допустил столкновение с самоходным культиватором с прицепом. Трое детей, которые находились в прицепе, получили травмы различной степени тяжести.

Прокурор направил в суд иск. По результатам его рассмотрения в пользу пострадавших взыскали 750 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.