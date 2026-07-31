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НовостиОбщество31 июля 2026 14:16

В Липецкой области с виновника ДТП в пользу троих детей взыскали 750 тысяч рублей

Суд обязал водителя выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Лев-Толстовском районе родители троих детей, пострадавших в ДТП, обратились в прокуратуру. Они просили помочь им взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда. Происшествие на дороге случилось 5 июля 2022 года. В тот день водитель легкового автомобиля допустил столкновение с самоходным культиватором с прицепом. Трое детей, которые находились в прицепе, получили травмы различной степени тяжести.

Прокурор направил в суд иск. По результатам его рассмотрения в пользу пострадавших взыскали 750 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.