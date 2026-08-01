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НовостиПолитика1 августа 2026 10:01

БПЛА уничтожили над Липецкой областью в ночь на 1 августа

Всего в небе над Россией перехватили 274 украинских беспилотников
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Дроны сбили над 17 регионами нашей страны.

Дроны сбили над 17 регионами нашей страны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 1 августа над территорией Липецкой области уничтожили БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. По данным ведомства, всего в небе над Россией перехватили 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дроны сбили над 17 регионами нашей страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Атакам с воздуха подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, Московский регион, Республика Крым и Краснодарский край.