Житель Липецкой области заложил украшения матери и перевел деньги мошенникам

Молодой человек даже не понял, что его обманули мошенники. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодой житель Лебедяни попался на уловку мошенников. Они написали ему сообщение с аккаунта друга и попросили перевести переписку в другое приложение. В новом чате аферист уговорил 21-летнего парня проголосовать в конкурсе. После этого на электронную почту жертвы злоумышленники отправили письмо, в котором говорилось о взломе личного кабинета на «Госуслугах». Потом вышли на связь якобы сотрудники Центробанка и спецслужб. Они убедили молодого человека в необходимости задекларировать имеющиеся деньги. Денег в квартире лебедянец не обнаружил и по указанию мошенника отнес в ломбард золотые украшения матери и часы. Вырученные 152 тысячи рублей он успешно «задекларировал», переведя на счет аферистов.

По данным пресс-службы областного УМВД, сын рассказал о произошедшем матери, когда она вернулась домой. Парень даже не понял, что его обманули мошенники. Он был уверен в правильности своих действий. Полицейские возбудили уголовное дело. Личности аферистов устанавливают.