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НовостиОбщество1 августа 2026 10:29

Житель Липецкой области заложил украшения матери и перевел деньги мошенникам

Парень был уверен, что успешно задекларировал 152 тысячи рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Молодой человек даже не понял, что его обманули мошенники.

Молодой человек даже не понял, что его обманули мошенники.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодой житель Лебедяни попался на уловку мошенников. Они написали ему сообщение с аккаунта друга и попросили перевести переписку в другое приложение. В новом чате аферист уговорил 21-летнего парня проголосовать в конкурсе. После этого на электронную почту жертвы злоумышленники отправили письмо, в котором говорилось о взломе личного кабинета на «Госуслугах». Потом вышли на связь якобы сотрудники Центробанка и спецслужб. Они убедили молодого человека в необходимости задекларировать имеющиеся деньги. Денег в квартире лебедянец не обнаружил и по указанию мошенника отнес в ломбард золотые украшения матери и часы. Вырученные 152 тысячи рублей он успешно «задекларировал», переведя на счет аферистов.

По данным пресс-службы областного УМВД, сын рассказал о произошедшем матери, когда она вернулась домой. Парень даже не понял, что его обманули мошенники. Он был уверен в правильности своих действий. Полицейские возбудили уголовное дело. Личности аферистов устанавливают.