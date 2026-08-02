Житель Липецкой области украл телефон, забытый на магазинной полке

69-летняя жительница Краснинского района обратилась в дежурную часть 30 июня. На сообщила о краже своего мобильного телефона. По словам потерпевшей, она пошла в магазин за покупками и случайно оставила сотовый на торговых полках. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 73-летний мужчина.

По данным региональной полиции, пенсионер тоже был в магазине на улице Парковой. Он обратил внимание на телефон, который лежал на стеллаже. Мужчина похитил его и спрятал в карман брюк. Мобильный изъяли и вернули собственнице.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится пока под подпиской о невыезде.