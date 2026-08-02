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НовостиОбщество2 августа 2026 13:24

Жару до +32 градусов прогнозируют в Липецкой области 3 августа

Существенных осадков в понедельник в регионе не ожидается
Анна ГРЕБЕНКИНА

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая и сухая погода ожидается в Липецкой области 3 августа. По данным Росгидрометцентра, в понедельник прогнозируется переменная облачность. Обойдется без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью 3-8, днем 6-11 метров в секунду.

Температура ночью составит от +14 до +19 градусов. Днем воздух значительно прогреется: термометры покажут от +27 до +32 градусов.

Атмосферное давление составит 747 мм. рт. ст. Ночью прогнозируется небольшой рост показателя, днем - без изменений.