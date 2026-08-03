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НовостиПолитика3 августа 2026 6:03

В ночь на 3 августа над Липецкой областью перехватили БПЛА

В небе над Россией сбили 131 беспилотник
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Дроны сбили над одиннадцатью регионами нашей страны.

Дроны сбили над одиннадцатью регионами нашей страны.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 3 августа Липецкая область оказалась в числе одиннадцати атакованный ВСУ регионов страны. В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что над нашим регионом перехватили БПЛА. Все в небе над Россией дежурные силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.