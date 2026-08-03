Два жилых дома сгорели в Липецкой области вечером 2 августа

Пожар в селе Вязовое Долгоруковского округа произошел в 21:55. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области..

Вечером 2 августа в пожарах в Липецкой области сгорели два жилых частных дома. В 20:55 спасатели выехали на тревожный вызов в поселок Лев Толстой. Там на улице Пионерской произошло возгорание в деревянном доме, обложенном кирпичом. Через час на пульт дежурного МЧС поступила информация о пожаре в селе Вязовое Долгоруковского округа. На улице Набережной горел кирпичный дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в пожарах никто не погиб и не пострадал. Спасатели сделали все для того, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения. Происшествия причинили существенный ущерб собственникам – в обоих случаях уничтожены и строения, и имущество. В причинах произошедшего разбираются специалисты.