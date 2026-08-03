Липчанка переводила знакомой по рублю и писала комментарии с оскорблениями

Изучив материалы дела, суд признал правонарушительницу виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Грязинского округа привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ночью 30 мая через банковское приложение она переводила своей знакомой по рублю и сопровождала переводы комментариями с непристойными фразами. Потерпевшая пошла в суд.

Изучив материалы дела, суд признал правонарушительницу виновной. Теперь женщине придется заплатить штраф в сумме 3 тысячи рублей.