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НовостиОбщество3 августа 2026 7:18

Липчанка переводила знакомой по рублю и писала комментарии с оскорблениями

Суд оштрафовал злоумышленницу
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Изучив материалы дела, суд признал правонарушительницу виновной.

Изучив материалы дела, суд признал правонарушительницу виновной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Грязинского округа привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ночью 30 мая через банковское приложение она переводила своей знакомой по рублю и сопровождала переводы комментариями с непристойными фразами. Потерпевшая пошла в суд.

Изучив материалы дела, суд признал правонарушительницу виновной. Теперь женщине придется заплатить штраф в сумме 3 тысячи рублей.