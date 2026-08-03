В Липецке задержали 18-летнего курьера мошенников из Магнитогорска

Полицейские задержали молодого человека с поличным и смогли уберечь пожилую женщину от утраты еще полутора миллионов рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Липецке оперативники задержали 18-летнего жителя Магнитогорска. Молодого человека подозревают в пособничестве телефонным мошенникам, жертвой которых стала 74-летняя жительница областного центра.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, пенсионерке позвонил якобы сотрудник поликлиники. Он сообщил, что ей необходимо пройти диспансеризацию, для записи на которую нужно назвать код из сообщения. Следом стали поступать звонки от незнакомцев, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Пенсионерку напугали утратой личных сбережений и предложили их как можно скорее «задекларировать». Липчанка согласилась и за три раза передала курьеру около 4 миллионов рублей. Когда она пришла в банк в четвертый раз, менеджеры насторожились и вызвали сотрудников полиции. После беседы женщина осознала, что стала жертвой обмана.

Пенсионерка помогла оперативникам задержать пособника аферистов. Она поместила в пакет бумагу и отправилась на очередную встречу с курьером. Полицейские задержали молодого человека с поличным и смогли уберечь пожилую горожанку от утраты еще полутора миллионов рублей.

В отношении жителя Магнитогорска возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.