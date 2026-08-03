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НовостиПроисшествия3 августа 2026 8:33

В ночном ДТП под Липецком погибли три человека

На автодороге Хлевное – Липецк столкнулись три автомобиля
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Еще два пассажира «Белджи» и водитель ГАЗа получили серьезные телесные повреждения.

Еще два пассажира «Белджи» и водитель ГАЗа получили серьезные телесные повреждения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП под Липецком. На автодороге Хлевное – Липецк столкнулись три машины – «Белджи» под управлением 49-летнего мужчины, «Фольксваген» с 44-летним водителем и ГАЗ с 39-летним автомобилистом. Автоавария произошла около двух часов ночи 1 августа.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП водитель и два пассажира «Белджи» погибли от смертельных травм. Еще два пассажира этого же автомобиля и водитель ГАЗа получили серьезные телесные повреждения. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения. Причины дорожной трагедии устанавливают правоохранители.