В ночном ДТП под Липецком погибли три человека

Еще два пассажира «Белджи» и водитель ГАЗа получили серьезные телесные повреждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП под Липецком. На автодороге Хлевное – Липецк столкнулись три машины – «Белджи» под управлением 49-летнего мужчины, «Фольксваген» с 44-летним водителем и ГАЗ с 39-летним автомобилистом. Автоавария произошла около двух часов ночи 1 августа.

По данным Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП водитель и два пассажира «Белджи» погибли от смертельных травм. Еще два пассажира этого же автомобиля и водитель ГАЗа получили серьезные телесные повреждения. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения. Причины дорожной трагедии устанавливают правоохранители.