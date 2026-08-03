Два водоканала в Липецкой области загрязняли сточными водами реки Дон и Становая Ряса

Специалисты филиала ЦЛАТИ по Липецкой области произвели отбор проб воды. Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Лебедянский и Чаплыгинский водоканалы уличили в сбросе сточных вод с превышением допустимых концентраций в реки Дон и Становая Ряса, соответственно. Такие действия привели к загрязнению водных объектов. Нарушения природоохранного законодательства выявили в ходе внеплановых выездных проверок. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

– В ходе проверок специалисты филиала ЦЛАТИ по Липецкой области произвели отбор проб воды, по результатам которого установлено превышение нормативов допустимого воздействия по ряду загрязняющих веществ, – уточнили в надзорном ведомстве.

Предприятиям выдали предписания об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения находятся на контроле Роспотребнадзора. Специалисты рассчитают и предъявят к уплате размер причиненного рекам вреда. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.