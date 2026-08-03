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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:19

До 4 лет грозит жителю Липецка за попытку украсть 15 метров кабеля на предприятии

Злоумышленника спугнули охранники
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Личность несостоявшегося грабителя установили полицейские.

Личность несостоявшегося грабителя установили полицейские.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке фигурантом уголовного дела о грабеже стал неработающий местный житель. 38-летний мужчина в дневное время хотел украсть с территории предприятия 15 метров кабеля на сумму 12 тысяч рублей. Злоумышленника спугнули охранники, и он убежал. Но горожанину все же придется понести наказание за попытку совершить преступление.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, личность несостоявшегося грабителя установили полицейские. Расследование продолжается. За подобные преступления законом предусмотрено до четырех лет лишения свободы.