До 4 лет грозит жителю Липецка за попытку украсть 15 метров кабеля на предприятии

Личность несостоявшегося грабителя установили полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке фигурантом уголовного дела о грабеже стал неработающий местный житель. 38-летний мужчина в дневное время хотел украсть с территории предприятия 15 метров кабеля на сумму 12 тысяч рублей. Злоумышленника спугнули охранники, и он убежал. Но горожанину все же придется понести наказание за попытку совершить преступление.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, личность несостоявшегося грабителя установили полицейские. Расследование продолжается. За подобные преступления законом предусмотрено до четырех лет лишения свободы.