Липчанин из строительного магазина вынес без оплаты товаров на 14 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке ранее судимый местный житель 32 лет обокрал строительный магазин на Елецком шоссе. Из торгового помещения он вынес без оплаты товаров на 14 тысяч рублей. Плинтус, три флакона краски, два валика, кельму, малярную ленту и другие материалы для ремонтных работ злоумышленник положил в тележку, но на кассе самообслуживания оплатил только часть самого дешевого товара.

По данным областного УМВД, украденный товар липчанин продал третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит лишение свободы до двух лет.