В 1 полугодии липецкие прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 18 млн рублей

В докладе прокурор региона Геннадий Анисимов подчеркнул, что всего пресечено более 13 тысяч нарушений закона. Фото прокуратуры Липецкой области.

В Липецкой области с января по июнь после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 18 миллионов рублей, восстановлены трудовые права 1000 работников. Об этом стало известно на состоявшемся 3 августа заседании коллегии по итогам работы в первом полугодии.

В докладе прокурор региона Геннадий Анисимов подчеркнул, что всего пресечено более 13 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено около 7 тысяч актов прокурорского реагирования. Защищены права свыше 65 тысяч граждан. Региональному отделению Социального фонда России выделено свыше 76 миллионов рублей, которые направили на закупку технических средств реабилитации для инвалидов. Сотрудники надзорного ведомства провели большую работу по возврату государству незаконно выбывших активов, а также земельных участков общей площадью более 900 гектаров и совокупной кадастровой стоимостью 60 миллионов рублей.

– В условиях проведения специальной военной операции особое внимание уделялось соблюдению прав мобилизованных и добровольцев. При активном участии прокуратуры области и во взаимодействии с Правительством региона увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта, усовершенствован механизм предоставления земельных участков членам семей участников СВО, – сообщалось в ходе встречи.

Отмечалось также, что на фоне снижения общего уровня преступности на 21,3% зафиксирован рост фактов причинения вреда здоровью со смертельным исходом.