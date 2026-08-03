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НовостиПроисшествия3 августа 2026 13:22

53-летний мужчина погиб под колесами трактора в Липецкой области

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства трагедии
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин произошедшего.

На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Завальное Усманского округа днем 3 августа под колесами трактора погиб 53-летний мужчина. По предварительным данным областного УМВД, управлял спецтехникой сельскохозяйственного назначения водитель 1966 года рождения. Он допустил наезд на пешехода. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

– На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин трагедии. Проводится проверка, – сообщили в ведомстве.