53-летний мужчина погиб под колесами трактора в Липецкой области

На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Завальное Усманского округа днем 3 августа под колесами трактора погиб 53-летний мужчина. По предварительным данным областного УМВД, управлял спецтехникой сельскохозяйственного назначения водитель 1966 года рождения. Он допустил наезд на пешехода. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

– На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин трагедии. Проводится проверка, – сообщили в ведомстве.