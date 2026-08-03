Жителя Липецкой области осудили за ложный донос о краже денег из дома

Злоумышленник после ссоры решил отомстить женщине, вину он потом признал и раскаялся. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усманский районный суд огласил приговор в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в ложном доносе о совершении преступления. По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, из мести своей знакомой он сообщил в полицию о том, что женщина якобы украла из его дома 75 тысяч рублей. Заявление приняли, но в ходе проверки выяснилось, что мужчина солгал.

– Мотивом для совершения ложного доноса о преступлении послужило желание подсудимого отомстить потерпевшей за ссору, которая произошла между ними в тот вечер, – уточнили в пресс-службе судов региона.

Злоумышленник полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес женщине извинения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства. Мужчине придется заплатить 15 тысяч рублей.