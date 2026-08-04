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НовостиПолитика4 августа 2026 6:01

БПЛА уничтожили над Липецкой областью в ночь на 4 августа

320 беспилотников сбили над 19 регионами России
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Дроны перехватили в период с восьми вечера до восьми утра.

Дроны перехватили в период с восьми вечера до восьми утра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 4 августа над территорией Липецкой области уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с восьми вечера до восьми утра дежурные силы ПВО сбили 320 украинских беспилотных летательных аппаратов над 19 регионами России.

Дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.