С января по июнь от жителей Липецкой области поступило более тысячи жалоб на банки

Липчане стали чаще жаловаться на банки и реже – на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Липецкой области стали чаще жаловаться на банки и реже – на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО). По информации пресс-службы регионального отделения Банка России, с января по июнь от липчан поступило более тысячи жалоб. Это на 2% больше, чем год назад.

Специалисты уточнили, что увеличение числа жалоб на банки связано в основном с недовольством клиентов отказом в проведении операций и ограничением использования счета. Жителям напомнили, что такие меры ввели для противодействия мошенничеству. Претензии к страховщикам снизились за счет уменьшения числа жалоб на ОСАГО. На работу МФО липчане жаловались реже в результате снижения закредитованности. С 1 апреля сокращен размер переплаты по займу, выданному на срок не более года – теперь она не превышает 100% вместо 130%.

– Если человек считает, что финансовая организация нарушила его права – первым делом следует обратиться в нее. На обращение должны ответить в течение 15 рабочих дней. Сложные вопросы могут рассматриваться до 25 дней. Если сроки прошли, а ответа нет или он не устроил, необходимо обратиться в интернет-приемную регулятора, – прокомментировал управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.