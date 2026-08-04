Два человека в Липецкой области погибли от отравления грибами

В этом году число жертв «тихой охоты» в регионе превышает показатели прошлых лет. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области уже два человека погибли от отравления грибами. Еще один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. 15 жителей после употребления в пищу грибов лежат в стационаре под наблюдением врачей. Случаи отравления зарегистрированы в областном центре, селах Доброе, Хлевное и Боринское. Как сообщили в региональном минздраве, в этом году число жертв «тихой охоты» превышает показатели прошлых лет.

Главный внештатный токсиколог региона Ольга Кривошеева рассказала липчанам, как избежать непоправимых последствий в сезон грибов:

– Самые тяжелые отравления способна вызывать бледная поганка. Чтобы избежать пищевых отравлений, нужно собирать только известные вам грибы. Важно соблюдать технологию приготовления, которая для каждого вида грибов своя. Нельзя покупать уже приготовленные кем-то грибы. При появлении таких симптомов, как тошнота, рвота или боли в животе, необходимо выпить побольше воды и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.