Липчанина обвиняют в попытке дать взятку сотруднику уголовно-исполнительной инспекции

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

24-летнего жителя Долгоруковского округа обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, молодой человек попытался уйти от наказания, предложив сотруднику уголовно-исполнительной инспекции 50 тысяч рублей.

– Обвиняемый состоял на учете и отбывал наказание в виде условного осуждения. При этом он систематически нарушал установленный порядок и сменил место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Опасаясь направления в суд представления об отмене условного осуждения, фигурант предпринял попытку склонить сотрудника к незаконному бездействию, – рассказали в региональном следкоме.

Сотрудник уголовно-исполнительной системы сообщил о коррупционном предложении в правоохранительные органы. Передача денег проходила под контролем сотрудников региональных управлений ФСИН и МВД России. Взяткодатель был задержан.

В настоящее время уголовное дело направили для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.